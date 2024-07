Weronika Pawelec z "Top Model" postanowiła w mediach społecznościowych zaapelować do szkół oraz władz - wszystko w szczytnym celu. Niesłysząca modelka chce uświadamiać polskie społeczeństwo, z jakimi problemami na co dzień borykają się głuchonieme osoby. Ma nadzieję, że to początek rewolucji i zmian w polskiej edukacji oraz społeczeństwie.

"Top Model 11": Weronika o problemach osób niesłyszących

W 11. edycji programu już na początkowym etapie sporo się dzieje. Ostatnio fani "Top Model" skrytykowali niebezpieczne konkurencje . Duże emocje wzbudzają także nowi bohaterowie show - w końcu za każdą osobą w programie dla poczatkujących modeli stoi jakaś historia. Zarówno jurorzy, jak i telewidzowie nie mogli przejść obojętnie obok Weroniki Pawelec, która w pierwszym odcinku dostała szansę na spełnienie swoich marzeń. Początkująca, niesłysząca modelka od razu nakreśliła, z jakim problemem się boryka. Opowiadając na wizji o swojej chorobie otworzyła oczy na trudną codzienność osób niesłyszących - na reakcje telewidzów nie trzeba było długo czekać.

Okazuje się, że po emisji odcinków z jej udziałem, odezwało się do niej mnóstw osób, które borykają się z podobnymi problemami. Idąc za ciosem oraz wykorzystując swoje pięć minut sławy, Weronika z "Top Model" postanowiła spożytkować swoją popularność w szczytnym celu. W obszernym poście na Instagramie opowiedziała o wykluczeniu osób głuchoniemych oraz nieprzystosowaniu społeczeństwa do ich potrzeb:

- Po reakcjach osób niesłyszących, które odezwały się do mnie po wczorajszym odcinku, doszłam do wniosku, że potrzebna jest w społeczeństwie większa świadomość języka migowego i istnienia wokół nas osób niesłyszących. My niesłyszący jesteśmy niewidomi dla ludzi słyszących. Jest bariera między nami, która często nie pozwala nam się komunikować. Co możemy z tym zrobić? Otóż uważam, że we wszystkich szkołach masowych powinny być przynajmniej dwie godziny w roku szkolnym PJM (Polskiego języka migowego). Nie miałoby to na celu nauczenie się, lecz zapoznanie z językiem migowym.

Weronika Pawelec podkreśla, że nawet znajomość kilku podstawowych znaków w języku migowym sprawi, że wykluczenie społeczne będzie mniej odczuwalne.

Znajomość podstawowych znaków od razu przełamie strach obu stron i wtedy zwiększy się chęć komunikacji między słyszącymi i niesłyszącymi. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jest to temat, który udałoby się w ciągu kilku miesięcy załatwić. Na pewno potrzebne jest na to kilka lat, ale warto ten proces rozpocząć już teraz - skomentowała.

Edukacja szkolna to jednak nie jedyny postulat młodej modelki. Weronika Pawelec z "Top Model" zwróciła także uwagę na nieprzystosowanie mediów do potrzeb osób niesłyszących:

- Oprócz tego również ważne są napisy i tłumacz w telewizji. Ich brak powoduje, że my osoby niesłyszące nie mamy dostępu do wszystkich wiadomości i wiele nie rozumiemy, co dzieje się na świecie, w kulturze czy w społeczeństwie. Ja sama mogę potwierdzić, że nie oglądałam programów lub filmów, bo po prostu ich nie rozumiałam przez brak napisów" - napisała.

Uczestniczka show TVN-u nie jest gołosłowna i już przeszła do działania, wymyślając przewodnie hasło, promujące rozpowszechnianie języka migowego w polskim społeczeństwie. Modelka wyznała także, że stacja TVN swoimi postępami wspiera osoby niesłyszące:

- Wracając do tematu języka migowego w szkołach, wymyśliłam hasło, które mogłoby stać się początkiem i ważnym krokiem do zmiany. 'Zamigaj z motylkiem'. Zależy mi na tej zmianie i na naszej dostępności, abyśmy mogli ze wszystkiego korzystać i aby nasza bariera i strach zmniejszyły się. Wierzę, że Wam również zależy, dlatego komunikujmy o tym głośno. Po naszych apelach do TVN udowodniliśmy, że to jest możliwe, gdy w programie 'Top Model' pojawiły się napisy i tłumacz. Pójdźmy krok dalej, aby było o tych sprawach osób niesłyszących głośno i zmiana nastąpiła, udostępniajcie i przekazujcie tę treść znajomym i bliskim. Takie małe kroczki zbudują dla nas wszystkich lepszą przyszłość. W jedności siła - posumowała.

Jak więc widać, wizualne metamorfozy 11. edycji "Top Model" to nie wszystko - młoda modelka szykuje prawdziwą rewolucję, wspierającą osoby takie, jak ona. My również popieramy inicjatywę.