"Top Model": Fryzjer programu rok temu "oszpecił" Olgę Król. Teraz zafundował jej kolejną zmianę

Okazuje się, że ścięcie włosów o uczestniczki show sprawiło, że Urbański otrzymuje... pogróżki! W jego obronie musiała stanąć sama Olga. Co napisała? Metamorfoza Olgi w "Top Model"! Jest zadowolona z krótkich włosów? W poprzednim odcinku wszyscy uczestnicy nowej edycji "Top Model" zostali poddani metamorfozom. Największe emocje wzbudziła zmiana, jaka została zafundowana Oldze Król. Łukasz Urbański, znany i ceniony stylista fryzur, ściął jej włosy, co wywołało... burzę w sieci. Widzowie nie zostawili suchej nitki zarówno na producentach show, ale i na samym fryzjerze! Głos zabrała nawet Anna Wendzikowska. Co ciekawe, sama Olga na początku miała problem z zaakceptowaniem nowej, krótkiej fryzury, ale z czasem... polubiła ją i była bardzo zadowolona z tej zmiany! Początkowo podeszłam do tego "na luzie". Powiedziałam sobie, że co ma być to będzie, odwrotu nie ma 🤷🏽‍♀️ Później morze wylanych łez. Codzienne układanie nowej fryzury przyprawiało mnie o dreszcze 🤣 Długo zajęło mi zaakceptowanie nowej siebie. Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele pewności siebie dodają nam włosy 🙈😃 - napisała Olga. To jednak nie zatrzymało hejtu, jaki wylał się na Łukasza! Łukasz Urbański odpowiada hejterom za metamorfozę Olgi w "Top Model" Łukasz Urbański, znany również z programów TTV, nie spodziewał się takiej reakcji widzów. Co więcej, fryzjer otrzymuje... pogróżki, w tym groźby śmierci. Jak na nie...