Najnowsze instagramowe zdjęcia Oli z 10. edycji "Top Model" wprawiły internautów w osłupienie. Aspirująca modelka, która aż dwukrotnie odpadła z hitu TVN opublikowała efekty ostatniej sesji zdjęciowej, w jakiej brała udział w ramach programu, a w sieci zawrzało. Internauci są przekonani, że jurorzy potraktowali dziewczynę wyjątkowo niesprawiedliwie, a na panel wybrali najmniej korzystny kadr tylko po to, by na Fashion Week pojechali ulubieńcy jury. Skąd taka pewność? Zobaczcie zdjęcia z ostatniej programowej sesji Oli. Rzeczywiście są dużo lepsze od tego, które postanowili wybrać jurorzy? "Top Model": fani mają żal do jurorów za eliminację Oli. "Przykre jest to, jak cię potraktowali" Kolejny odcinek "Top Model" już za nami. W ostatniej odsłonie hitu TVN nie zabrakło zaskakujących zwrotów akcji i naprawdę wielkich emocji. Z pozoru niewinna sesja w ogromnych plastikowych kulach, mogła się zakończyć prawdziwą tragedią, a jeden z modeli omal nie udusił . Na szczęście, dzięki natychmiastowej reakcji produkcji wszystko zakończyło się dobrze, a Kacper mógł dalej uczestniczyć w kolejnych konkurencjach. Po budzących grozę scenach przyszedł czas na zadanie kreatywne, w którym aspirujący modele i modelki musieli sprawdzić się nie tylko jako styliści, ale też projektanci, jednak to praca na planie sesji zdjęciowej dla magazynu "Vogue", utrzymana we francuskim klimacie zadecydowała o tym, kto pojedzie na Fashion Week, a kto będzie musiał pożegnać się z programem. I gdy wydało się, że piękna, przywrócona do "Top Model" Ola poradziła sobie z tym zadaniem śpiewająco, nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Z dalszą walką o tytuł Top Model pożegnały się aż dwie osoby - piękna Ola i uwielbiany przez damską część...