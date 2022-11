"Top Model 11": Martyna ujawnia prawdę o show. To była szkoła życia

Martyna była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek jedenastej edycji "Top Model". Nawet po tym jak opuściła dom modeli nie przestaje zaskakiwać. Właśnie w obszernym wywiadzie opowiedziała, jak na co dzień wyglądało życie uczestników. Okazuje się, że rzeczywistość nie była taka kolorowa, jakby mogło się wydawać!

Obecna, jedenasta edycja show z udziałem aspirujących modeli i modelek przynosi wiele niespodzianek. W minionym odcinku "Top Model" byliśmy świadkami zaskakującego wypadku podczas sesji i wpadki Michaliny. Dużym zaskoczeniem tej odsłony była także Martyna Kaczmarek, która jako jedyna była modelką plus size. Jej udział w show wzbudzał spore kontrowersje, a modelka zdobyła równie dużo zwolenników, co przeciwników. Brunetka zasłynęła głównie z odwagi podczas sesji, na której namiętnie całowała się z profesjonalnym modelem.

Widzom utkwiła w pamięci także ostra wymiana zdań Klaudii i Martyny w "Top Model". Okazuje się jednak, że w programie działo się dużo więcej - głównie wtedy, gdy kamery zostały wyłączone. W rozmowie z mediami Martyna opowiedziała o kulisach show. Modelka przyznała, że w domu modelek to właśnie 27-latka pełniła rolę "mamy":

- Ja jestem najstarsza, więc nazywali mnie mamacita. Byłam taką trochę mamą, ale atmosfera była bardzo pozytywna, bardzo wspierająca. Ja też dostałam dużo wsparcia właśnie jako pierwsza modelka curvy, od dziewczyn szczególnie. Dziewczyny mimo tego, że są ode mnie mniejsze podkreślały, że to super, że jestem i, że ta różnorodność jest potrzebna. Mamy ze sobą cały czas kontakt i naprawdę jest super - wyznała Martyna Kaczmarek z "Top Model" w rozmowie z "Pomponikiem".

Modelka o rubensowskich kształtach opowiedziała także o rzeczywistości w domu modelek. Okazuje się, że uczestnicy "Top Model" nie byli traktowani jak gwiazdy. Sami musieli zadbać o porządek i posiłki, co nie było takie łatwe przy wczesnych pobudkach:

- Sprzątanie na co dzień należało do naszych obowiązków. Szczególnie w kuchni, no bo wiadomo, też musieliśmy przygotowywać swoje posiłki poza obiadem, więc też w tej kuchni potrafił się zrobić bałagan szczególnie po takim poranku, gdzie trzeba wstać o 6:00 i na 7:00 już być gotowym, bo jedziemy na jakąś sesję, ale raz na parę dni była osoba, która nas wspierała w tym sprzątaniu - podkreśla Martyna.