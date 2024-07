"Top model 11" wchodzi w decydujący etap. Pozostały już tylko dwa odcinki do zakończenia produkcji. Teraz widzowie oczekują na półfinałowy odcinek programu, który zgodnie z planem miał zostać wyemitowany w środę, 30 listopada o 21.35. Niespodziewanie na Instagramie produkcji poinformowano o zmianie godzin emisji. Co się stało i o której oglądać półfinał "Top model 11"?

"Top Model": nagła zmiana godzin emisji półfinału. O której oglądać nowy odcinek?

Jedenasta edycja "Top model" wchodzi w coraz bardziej zaawansowany etap. Przed widzami odcinek półfinałowy, w którym zaprezentuje się już tylko garstka uczestników: Borys, Adriana, Klaudia, Maciej, Michalina i Natalia. Każdy z nich ma grono swoich oddanych fanów, którzy nie mogą się doczekać, by zasiąść przed telewizorami i oglądać półfinał programu. Choć wszyscy widzowie przyzwyczaili się już do godzin emisji show, okazuje się, że tym razem będą musieli dopasować się do zmienionej godziny emisji.

Jak poinformowano na Instagramie "Top model", półfinał rozpocznie się o 22.00, a nie jak wcześniejsze odcinki - o 21.35.

- Uwaga, zmiana godziny emisji - dziś wyjątkowo widzimy się o 22:00! - głosi informacja.

Choć nie podano powodu zmian w porze emisji półfinału "Top model 11", to widzowie już domyślają się, że ma to związek z wieczornym meczem reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze. Przypomnijmy, że biało-czerwoni punktualnie o 20.00 rozpoczną spotkanie z Argentyną, które zadecyduje o tym czy wyjdą z grupy, czy też polscy kibice kolejny raz będą musieli obejść się smakiem.

Choć część widzów "Top model" nie jest z tej niespodziewanej zmiany zadowolona, to jednak z komentarzy wynika, że większość z nich doskonale ją rozumie. Niektórzy twierdzą, że to świetne posunięcie, bo dzięki temu żadna z par nie będzie kłóciła się o to, co będą oglądać.

- To tak żeby żadna para się nie kłóciła co będą oglądać wieczorem.

- Dziękuje, bo nie wiem, jak bym pogodziła to z meczem - piszą.

Instagram @joannakrupa/ x-news/ Fot. Bartosz Krupa

Przypomnijmy więc, że półfinał "Top model 11" zobaczymy w środę 30 listopada o godzinie 22.00. Jednak, jak wynika z bieżących informacji, na platformie Player odcinek będzie dostępny już o 21.35. Jeśli więc komuś nie chce się czekać na rozpoczęcie emisji w TVN, może skorzystać ze streamingu.

Ciekawe, co się wydarzy w półfinale programu. Można przypuszczać, że po tym, jak w poprzednim odcinku Joanna Krupa złamała regulamin i przywróciła jedną z uczestniczek, która miała pożegnać się z show, emocji nie zabraknie.

Czekacie na półfinał "Top model 11"?

East News/Bartosz Krupa

X-News