"Dance Dance Dance": Trzecia edycja bez Anny Muchy, ale i Tomasza Kammela! Kto poprowadzi show?

Tomasz Kammel i Tamara Gonzales Perea nie poprowadzą już nowego programu "Dance Dance Dance"! O ile brak Tamary Gonzales Perea jest dość zrozumiały, szczególnie po jej głośnym rozstaniu z TVP, to nie zaangażowanie Tomasza Kammela do produkcji jest bardzo zaskakujące. Tomasz Kammel w tej roli radził sobie świetnie i był lubiany przez widzów. To kolejna niespodziewana decyzja TVP. Co na to sam prezenter?

Tomasz Kammel nie poprowadzi "Dance Dance Dance"! Dlaczego?

W niedzielę rano TVP podało listę uczestników najnowszej edycji lubianego przez widzów tanecznego show. Fani przeżyli niejedno zaskoczenie, ponieważ władze Telewizji Polskiej zrezygnowały z osób, które tworzyły program. I tak wczoraj Anna Mucha poinformowała, że zakończono z nią współpracę i nie będzie już jurorką:

Przerwana lekcja jurorowania... Program DDD (Dance, Dance, Dance) to wspaniały i trudny format. Bycie jurorem to nie tylko zaszczyt, ale i frajda. [...] Dziękuję... Jest mi przykro i nie rozumiem tej decyzji, ale jak to mówią: niech żyje wolność i swoboda 😉 - napisała na swoim Instagramie.

Anna Mucha razem z Idą Nowakowską i Piotrem Kupiszem stanowiła naprawdę ogniste trio. Aktorka nie przebierała w słowach, nie bała się krytykować i nadawała produkcji temperamentu. Podobnie Tomasz Kammel wydawał się być idealnym prowadzącym dla tego formatu. Mimo że widzowie zdążyli polubić produkcję z takim zestawem osobistości, władze TVP zdecydowały o ich wycofaniu. Tomasz Kammel głosu w sprawie nie zabrał, wciąż pozostaje przecież prowadzącym "Pytania na Śniadanie" i jego współpraca z TVP się nie skończyła.

TVP podjęło decyzję, że nową parą prowadzących będą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, uczestnicy poprzedniej edycji.

Tomasz Kammel jest jednym z głównych prowadzących większości show TVP. Ostatnio został jednak odsunięty od "Dance Dance Dance", a kilka miesięcy temu od "The Voice Senior"!