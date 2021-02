Kim jest Ola Nowak? Influencerka u boku Damiana Kordasa wygra 3. edycję "Dance Dance Dance"?

Już 5 marca na antenie TVP kolejna edycja tanecznego show "Dance Dance Dance"! W trzecim sezonie zobaczymy wiele gwiazd młodego pokolenia, a wśród nich zatańczy Damian Kordas, który wielokrotnie pojawiał się w programach telewizyjnych i wygrał każdy z nich. Jego partnerką na scenie będzie Ola Nowak, jedna z najpopularniejszych influencerek i youtuberek w Polsce. Para już teraz została ogłoszona faworytami 3. edycji "Dance Dance Dance". Mają szansę wygrać? Zobaczcie, kim jest Ola Nowak!

Ola Nowak urodziła się w 1998 roku i pochodzi z Nowego Sącza. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i jest w dziesiątce najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej droga do popularności rozpoczęła się od kanału Beksy, który współtworzyła od 2015 roku i należy do "AbstrachujeTV".

Tak naprawdę wszystko zaczęło się od bloga, potem zaczęłam prowadzić swój kanał na YT. Przez to poznałam chłopaków z "Abstrachuje" i razem stworzyliśmy kanał, który nazywa się Beksy. To jest kanał satyryczno-fabularny. Robimy filmy, z którymi utożsamiają się młodzi ludzie – powiedziała we wrześniu 2019 roku Ola Nowak dla Dzień Dobry TVN.