Tamara Gonzalez Perea, znana bardziej jako Macademian Girl, w czerwcu dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie". Wcześniej modowa blogerka występowała tam tylko i wyłącznie jako gość. Wydawcy postanowili jej jednak zaufać i dali jej szansę na realizowanie się w nowej roli. Macademian Girl bardzo szybko zyskała sympatię widzów i trzeba przyznać, że dobrze radzi sobie w programie na żywo. Jednak ostatnio jej posada została zagrożona. Czujni obserwatorzy zwrócili bowiem uwagę na ciekawą kwestię. Macademian Girl zrobiła coś, za co Joanna Racewicz musiała się pożegnać z "Pytaniem na śniadanie". O co chodzi? I czy Tamara naprawdę straci pracę w TVP? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

