Anna Mucha została zwolniona z "Dance, Dance, Dance"! "Jest mi przykro i nie rozumiem tej decyzji"

Wiadomość z ostatniej chwili! Anna Mucha poinformowała właśnie na Instagramie, że jej przygoda z programem "Dance, Dance, Dance" właśnie się zakończyła. Jak to możliwe? Gwiazda znana m.in. z roli Magdy w "M jak miłość" żegna się z programem. Nie będzie już jurorką w hicie TVP 2. W jury zasiadała razem z Idą Nowakowską i Robertem Kupiszem, gdzie razem tworzyli wybuchowe trio. Cały wpis Anny Muchy wyjaśnia, co się stało:

Przerwana lekcja jurorowania... Program DDD (Dance, Dance, Dance) to wspaniały i trudny format. Bycie jurorem to nie tylko zaszczyt, ale i frajda. Ostatecznie nic nie smakuje tak dobrze, jak zarabianie pieniędzy na mówieniu kolegom prosto w twarz, co się o nich myśli 😜 😈 zwłaszcza jak gorzej to znoszą 😂😈😜 nic dziwnego, ze ludzie chcieli to oglądać... - zaczęła Anna Mucha swój wpis na Instagramie.