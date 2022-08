Martyna Wojciechowska znika z TVN! "Wybaczcie mi to" - pisze dziennikarka 

Martyna Wojciechowska komentuje powrót "Kobiety na krańcu świata"! Dziennikarka i podróżniczka zaledwie kilka tygodni temu za pośrednictwem Facebooka poinformowała swoich fanów, że jej program znika i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci do stacji TVN. Wojciechowska nagrała wówczas poruszające wideo, w którym tłumaczyła, że przez problemy ze zdrowiem nie mogła nagrywać kolejnych odcinków nowej serii "Kobiety na krańcu świata". Zobacz także: Poruszające nagranie Martyny Wojciechowskiej! Opowiada o ostatnich dramatycznych wydarzeniach Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiła się jednak informacja, że program Martyny Wojciechowskiej jednak pojawi się na antenie TVN. Szczęśliwa dziennikarka pojawiła się nawet na evencie promującym nową edycję podróżniczego programu. Teraz Martyna nagrała kolejny filmik, w którym tłumaczy decyzję stacji. "Kobieta na krańcu świata", mój ukochany program wraca na antenę. Jak to jest możliwe? Po pierwsze niemożliwe nie istnieje i to chyba jest podstawowy powód, dlaczego tak się stało. Jeszcze niedawno mówiłam wam, że nie wiem kiedy wrócę, ponieważ miałam zrealizowaną tylko część odcinków do tego sezonu i w związku z tym nie przypuszczałam, że telewizja TVN podejmie taką powiedziałabym nawet kontrowersyjną, przełomową, niezwykłą decyzję. "Ok, to wyemitujmy połowę sezonu, wyemitujmy tyle odcinków ile mamy. Skoro widzowie czekają na ten program, to niech zobaczą to co udało się zrobić". Także przepraszam, że ten sezon będzie krótszy, będzie też inny, właściwie zupełnie inny. Podjęłam się realizacji odmiennych tematów niż do tej pory, ale wciąż to jest "Kobieta na krańcu świata"- powiedziała Martyna Wojciechowska. Cieszycie się, że program Martyny Wojciechowskiej jednak wraca na antenę? My bardzo! Zobacz także: Letnia wycieczka w góry – 7 rzeczy, o których nie...