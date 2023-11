Już w sobotę zobaczymy drugi odcinek programu "The Voice of Poland". Teraz mamy dla Was zwiastun! Kogo zobaczymy? M.in. wystąpią także dwie uczestniczki, które na co dzień śpiewają w jednym zespole. Pierwsza jest jego głównym głosem, a druga chórzystką. To przyjaciółki, mówiące, że ze sobą nie rywalizują. Jednak da się zauważyć, że każda z nich chce swoim udziałem w programie pokazać, że to jej głos jest lepszy. Jak poradzą sobie podczas przesłuchań w ciemno? Czy przyjaźń jest szczera i przetrwa tę próbę?

Drugi odcinek The Voice of Poland będzie można zobaczyć już w sobotę 9 września o 20:05 w TVP2.

