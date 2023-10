Do jury "The Voice of Poland" dołączyła nowa twarz - to Lanberry, którą widzowie poznali właśnie w tym muzycznym talent show! Jak wiadomo, Lanberry nie udało się przejść castingu, jednak artystka nie poddała się i kontynuowała swoją muzyczną karierę. Na przestrzeni ostatnich lat odniosła wiele muzycznych sukcesów, stworzyła fantastyczne utwory nie tylko dla samej siebie, ale również napisała prawdziwe hity dla innych polskich artystów. Jak widać, zawsze warto walczyć o swoje marzenia!

Reklama

Dziś Lanberry jest nie tylko jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, ale także właśnie jurorką w programie "The Voice of Poland". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Małgorzatą Tomaszewską, która miała już okazję zobaczyć wokalistkę w akcji w muzycznym programie. Jak w jej ocenie Lanberry spisuje się jako jurorka w "The Voice of Poland"?

- Ja nie spodziewałam się, że aż tak dobrze można się wkleić od pierwszego odcinka. [...] Jest naprawdę fantastyczna, jest stworzona właśnie do tego programu - przyznała przed naszą kamerą Małgorzata Tomaszewska.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Małgorzata Tomaszewska? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: "The Voice of Poland 13": Trenerzy na konferencji prasowej! Lanberry zaszalała ze stylizacją [ZDJĘCIA]