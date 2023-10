Przesłuchania w Ciemno w 14. edycji „The Voice of Poland” nadal trwają, a wśród uczestników znalazła się Patrycja Wanat, która podzieliła się z widzami dramatyczną historią. Po tych wydarzeniach kobieta zdecydowała się na udział w programie:

Patrycja Wanat na co dzień mieszka w Niemczech już od 18 lat. Prywatnie matka i żona, a zawodowo jest związana z muzyką i występuje w dwóch zespołach, gdzie śpiewa i gra na wiolonczeli elektrycznej. Kobieta ma za sobą dramatyczne wydarzenia. "Patrycja Wanat z "The Voice of Poland" została zaatakowana nożem na siłowni:

Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabić, wbijając mi nóż w plecy. Podczas treningu na siłowni pewna chora psychicznie dziewczyna powtarzała, że zabije mnie. Ale po prostu myślałam, że ona sobie żartuje, że ona może się źle nauczyła po polsku jakiegoś zdania i po prostu zignorowałam to. Dopiero, jak zobaczyłam, że jestem cała we krwi to wtedy doszło do mnie, co się stało tak naprawdę - wyznała zapłakana Patrycja Wanat przed kamerami "The Voice of Poland".