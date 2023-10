Już w najbliższą sobotę, 2 września o godzinie 20:00 w TVP2, na antenę wraca najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce. Już od pierwszych chwil nie zabraknie wielkich emocji, bo jak się okazało, w 14. sezonie "The Voice of Poland" wprowadzono szereg zmian. Poznajcie szczegóły.

Nowe zasady w "The Voice of Poland 14"

Program "The Voice of Poland" cieszy się ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że już po raz 14. zobaczymy to muzyczne show na antenie TVP. Co ciekawe, w programie zaszły pewne istotne zmiany. Nowe zasady show z pewnością dostarczą widzom wielu emocji! Co nas czeka?

Podczas Przesłuchań w Ciemno, pierwszego etapu programu, trenerzy będą budować 15-osobowe drużyny. Dodatkowo muzycy zasiadający w obrotowych fotelach będą mogli użyć przycisku Blokada dopiero po zakończeniu występu uczestnika, co spowoduje, że walka o najlepszych z najlepszych wejdzie na zupełnie nowy poziom.

- Mamy nową super zasadę, która nazywa się Super Blok. Możemy w sposób bezczelny, karygodny, bezlitosny uciszyć, zakneblować usta i niestety brutalnie eliminować jednego z trenerów, którzy najbardziej chcą lub najbardziej starają się złowić talent do swojej drużyny! Jest to cudownie satysfakcjonujące doznanie - mówią o odświeżonej funkcji Blokady Tomson i Baron.

To jednak nie wszystko, bo zasady zmieniają się także w drugim etapie programu, czyli w Bitwach! Wszyscy trenerzy podzielą swoje 15-osobowe drużyny na tria. Każdy tercet zaśpiewa już w trakcie warsztatów muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a trener zdecyduje, który z uczestników pożegna się z programem. Dwie pozostałe osoby stoczą ostateczną walkę na muzycznym ringu. Z tego etapu znika możliwość Kradzieży.

Co jeszcze nas czeka w 14. edycji "The Voice of Poland"? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

