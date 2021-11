12. edycja "The Voice of Poland" budzi ogromne emocje na długo przed rozpoczęciem emisji. Już od dawna było wiadomo, że w jesiennej edycji widzowie zobaczą nowy skład jurorski po tym, jak z programem pożegnali się : Michał Szpak i Edyta Górniak. Teraz już wiadomo, kto oprócz Tomsona i Barona zasiądzie na jurorskich fotelach. Jedno z nazwisk to duże zaskoczenie! Pełny skład jurorów 12. edycji "The Voice of Poland" "The Voice of Poland" zadebiutował na antenie TVP2 w 2011 roku, a już jesienią zobaczymy 12 edycję hitowego programu, który dla wielu wokalistów stał się przepustką do kariery. W "Pytaniu na śniadanie" prowadzący ujawnili skład trenerski nowej edycji. W programie nie zabraknie Barona i Tomsona oraz Marka Piekarczyka, którzy są już weteranami w "The Voice of Poland". W nowej edycji widzowie ponownie zobaczą też Justynę Steczkowską , a ostatnią gwiazdą, która będzie wyławiała muzyczne talenty została Sylwia Grzeszczak . Udział w programach talent show dał mi wiele siły, doświadczenia i pewności siebie, że nawet jeśli nie staje się na podium, nie można się poddawać w dążeniu do spełnienia marzeń - mówi wokalistka. Zobacz także: "The Voice of Poland": Michał Szpak reaguje na odejście Edyty Górniak! Wymowne? Oto nowi trenerzy 12. edycji "The Voice of Poland", która już we wrześniu na antenie TVP2: Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental. Widzowie znów będą mogli śledzić Przesłuchania w Ciemno, Bitwy, Nokauty oraz odcinki Live, które zakończy Wielki Finał. Wyświetl ten post na...