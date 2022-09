"The Voice of Poland": Fani podzieleni po debiucie Lanberry. Wszystko przez strój jurorki!

Lanberry zadebiutowała w roli jurorki "The Voice of Poland", a w sieci już pojawiło się na ten temat mnóstwo komentarzy od fanów. Nie zabrakło pochwał, ale i słów krytyki!

W sobotę 3 września wystartowała 13. edycja programu "The Voice of Poland". Jak wiadomo, w składzie jury nastąpiły zmiany i w nowej odsłonie show w roli jurorki pojawiła się nowa twarz - Lanberry. Jak to zwykle w przypadku debiutów bywa, fani tuż po emisji odcinka z udziałem nowej jurorki postanowili wyrazić swoje odczucia na ten temat. Piosenkarka zebrała dużo pochwał, ale nie zabrakło także krytycznych słów, które, co ciekawe, tyczą się głównie... stroju jurorki! O co chodzi?

"The Voice of Poland": Fani programu szczerze o debiucie Lanberry w roli jurorki

Pierwszy odcinek 13. edycji "The Voice of Poland" obfitował w wiele emocji! Poznaliśmy kilkoro naprawdę fantastycznych wokalistów, którzy przeszli do następnego etapu programu. Największe wrażenie na jurorach " The Voice of Poland" zrobił występ Norberta Wronki, który swoim wykonaniem utworu Erica Claptona "Tears In Heaven" nie tylko odwrócił wszystkie fotele jurorów, ale doprowadził do łez samą Justynę Steczkowską. Utalentowany wokalista zdecydował się kontynuować swoją przygodę w programie w drużynie debiutującej jurorki - Lanberry.

No właśnie - co o debiucie Lanberry piszą fani "The Voice of Poland"? Jak się okazało, energia, charyzma i merytoryczne wypowiedzi nowej jurorki zaimponowały sporej grupie widzów!

- JURY wspaniałe - Afro.., p. Jystyna i p. Marek - jak zawsze, ale Lanberry jako nowa osoba, którą znam z piosenek, równie świetna. Wie, co powiedzieć, ma swoje zdanie i czekam na kolejne odcinki... - Kocham ten program! Lanberry jak na razie pozytywnie mnie zaskoczyła. Dobrze gada - Nowa, świeża, cudna! - Najlepsze Jury!!! - czytamy w sieci.

Nie zabrakło jednak również krytycznych słów, które tym razem nie tyczą się zachowania piosenkarki w programie, a jej ubioru! Fanom wyraźnie nie spodobały się... oryginalne rękawiczki gwiazdy.

- Lanberry, następnym razem zdejmij rękawiczki do mycia naczyń zanim wejdziesz do studia... - Może i Lanberry jest profesjonalną piosenkarką, nie wiem, bo jej nigdy nie słyszałam, ale wizażysta by się przydał na gwałt! - Ciekaw jestem jak Lanberry sprawdzi się w roli trenerki, ale mogłaby zacząć od zdjęcia tych niebieskich rękawiczek, bo wygląda jakby miała tu sprzątać - Lanberry ma rękawiczki prawie, że szpitalne... - czytamy w komentarzach.

A Wy, jak oceniacie debiut Lanberry? Myślicie, że poradzi sobie w roli jurorki "The Voice of Poland"? Przypomnijmy, że emisja 13. edycji programu "The Voice of Poland" w każdą sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVP2.