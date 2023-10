Już w sobotę 3 września startuje 13. edycja "The Voice of Poland". Już w pierwszym odcinku muzycznego talent show czekają nas ogromne emocje i niesamowite występy uczestników. Jednym z takich magicznych wykonów będzie występ 18-letniego Norberta Wronki. Młodemu wokaliście udało się odwrócić wszystkie fotele jurorów, a sama Justyna Steczkowska bardzo emocjonalnie przeżyła jego występ. Artystka nie mogła nawet ukryć łez wzruszenia!

Reklama

Zobacz także: "The Voice of Poland": Jaką jurorką będzie Lanberry? Viki Gabor i Roksana Węgiel oceniają

"The Voice of Poland": Norbert Wronka doprowadził Justynę Steczkowską do łez!

Zapowiada się naprawdę niesamowity start nowego sezonu muzycznego talent show stacji TVP2. Zobaczymy w nim m.in występ Martina Rybczyńskiego, który oczarował w "The Voice of Poland" nie tylko głosem, ale i swoją urodą, a także wspaniały wykon Nortbera Wronki, który śpiewając przebój Erica Claptona „Tears In Heaven”, doprowadził trenerkę talent show do łez! Mowa o Justynie Steczkowskiej! Fenomenalny występ uczestnika docenili także Marek Piekarczyk, Lanberry oraz Tomson i Baron, którzy odwrócili swoje fotele.

Ale ogromne emocje udzieliły się nie tylko trenerce, ale także samemu uczestnikowi i jego najbliższym kibicującym na backstage’u. Norbert jest bowiem nie tylko świetnym wokalistą, ale także człowiekiem o wielkim sercu. Od sześciu lat nastolatek jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski we Włoszakowicach, gdzie często organizuje podopiecznym recitale.

Reklama

Obejrzyjcie nasze wideo powyżej, aby zobaczyć reakcję jurorów na występ Norberta! Koniecznie już dziś oglądajcie program "The Voice of Poland" godzinie 20:00 w TVP2, aby zobaczyć też inne, wzruszające występy!