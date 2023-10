Już w najbliższą sobotę wystartuje trzynasta edycja "The Voice of Poland"! Jak już wiemy, w muzycznym talent show Telewizyjnej Dwójki uczestników będą oceniać: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. A kto tym razem zachwyci swoim głosem? Mamy dla Was fragment premierowego odcinka "The Voice of Poland" w którym wystąpił Martin Rybczyński i oczarował nie tylko głosem, ale i wyglądem!

Martin Rybczyński zachwycił w "The Voice of Poland"

Dokładnie 3 września na antenie TVP odbędzie się premiera nowego sezonu "The Voice of Poland". Widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze "przesłuchania w ciemno" podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować się na scenie. W pierwszym odcinku programu usłyszymy m.in. Martina Rybczyńskiego, który na co dzień mieszka w Austrii. Przystojny uczestnik próbował swoich sił w modelingu i współpracował z wielkimi domami mody. Teraz Martin Rybczyński wystąpił w "The Voice of Poland" i zaśpiewał "Englishman In New York" Stinga.

Chciałbym mieć takiego syna - wyznał Marek Piekarczyk. Ale jesteś niesamowity - mówiła zachwycona Justyna Steczkowska.

Posłuchajcie, jak zaśpiewał Martin Rybczyński! Ma szansę wygrać "The Voice of Poland"?

