Lanberry poznaliśmy w 3. edycji "The Voice of Poland". Swoim wykonaniem utworu "Imagine" zaczarowała publiczność, ale niestety nie jurorów. Żaden z zasiadających wówczas w jury artystów nie odwrócił swojego fotela. I choć później tej decyzji żałowali wszyscy, to jednak niestety Lanberry musiała pożegnać się z dalszą przygodą z show.

Małgorzata Uściłowska na szczęście nie poddała się i wytrwale dążyła do realizacji swoich celów i marzeń. Dziś jej hity śpiewa cała Polska, a co więcej, Lanberry właśnie dołączyła do grona jurorów "The Voice of Poland". Nam opowiedziała, jak sama patrzy na swoją drogę - od odrzuconej w programie uczestniczki do jego jurorki!

- To jest piękna historia. 10 lat temu stałam tutaj na tej scenie. Niestety, nikt się nie odwrócił, ale nie poddałam się i z chyba jeszcze większą siłą i determinacją chciałam spełniać swoje marzenia - powiedziała przed naszą kamerą Lanberry.

Dziś wokalistka w jury "The Voice of Poland" zasiada m.in. z Tomsonem i Baronem oraz Markiem Piekarczykiem, którzy 10 lat temu nie odwrócili się podczas jej występu! Czy rozmawiali kiedyś na ten temat? Zobaczcie, co na ten temat zdradziła nam jeszcze Lanberry!

