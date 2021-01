Andrzej Piaseczny nie spodziewał się, że krótkie nagrania z jego 50. urodzin mogą przysporzyć mu tylu problemów. A mowa o filmikach, które umieścił w sieci jego przyjaciel - Adam "Nergal" Darski, na których pojawiły się wulgaryzmy, m.in. popularne ostatnio antyrządowe "j***ć PIS", ale również piosenka o narkotykach. Komunikat w tej sprawie wydała nawet Telewizja Polska - od lat bowiem Piasek zasiada w jury czołowych programów rozrywkowych stacji, aktualnie w "The Voice Senior". Jak na jego słowa reagują zaś internauci?

Andrzej Piaseczny straci czy zyska fanów?

Piaseczny 6 grudnia świętował swoje 50. urodziny. Hucznie, bo do dziś jest o nich mowa w sieci, a to wszystko za sprawą filmów, na których m.in. Nergal i Majka Jeżowska śpiewają piosenkę o "dragach", zaś sam jubilat skanduje "j***ć Pis i Konfederację" czy "j***ć biedę". I to właśnie to ostatnie hasło najbardziej nie spodobało się jego wiernym fanom:

O ile poglądy polityczne każdy ma różne i dobrze ,to stwierdzenie 'j**** biedę" zdyskwalifikowało Cię na zawsze.Przynajmniej znamy prawdę.Dzięki Nergal.

J**** biedę? Czyli w d**** masz biednych ludzi i widac co z ciebie za czlowiek , teraz twoje zycie sie odmieni bo karma zawsze wraca. Tak jak cie lubilem to juz przeszłość. Oczywiście koledzy ktorzy z tobą byli również.

Pomijając Pana poglądy polityczne okazało się, że jest Pan zwykłym prostakiem, który nie szanuje wyborów połowy Polaków. Jest mi bardzo przykro, że musialam zaznajomić się z Pana prawdziwym obliczem, który bardzo odbiega z moim wyobrażeniem o Panu jako o osobie kulturalnej i na poziomie.

Panie jest mi wstyd, że Pan też nie potrafił być ponad opiniami politycznymi

Takie oto komentarze można przeczytać pod jego najnowszym postem. Sam Piasek do tej pory nie zabrał głosu w sprawie, a tylko udostępnił na swoim Facebooku jeden z artykułów, że TVP rozważa możliwość zakończenia z nim współpracy. Tam z kolei dominowały komentarze pozytywne, wspierające Andrzeja Piasecznego:

Sto lat. I nie ma się co martwić Piasek ma stałych fanów , a i lepiej że ci ... Odejdą A TVP no ma się o co martwić tracą takiego jurora. Nie ma to jak wolność słowa Andrzej szacun dla Ciebie myślę, że nie jedna stacja Cię przyjmie do siebie. Ale pamiętaj, że przede wszystkim jesteś znakomitym piosenkarzem i z tym działaj Uwielbiam Piaska...teraz jeszcze bardziej

A Wy jaki macie dziś stosunek do Piaska?

