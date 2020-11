Michał Szpak poparł "Strajk Kobiet" i wziął udział w happeningu przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Czy przez to zniknie z "Voice of Poland"?

Czy Michał Szpak straci pracę w "The Voice of Poland"? Jest komentarz TVP w sprawie jurora, który wziął udział w happeningu przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Czy Michał Szpak przestanie występować w muzycznym talent-show przez to, że wspiera protesty kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego? Władze TVP podjęły decycję!

Michał Szpak zniknie z "The Voice of Poland"?

Dokładnie 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z Konstytucją. Od tamtej chwili w całej Polsce trwają protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. "Strajk Kobiet" wspiera wiele gwiazd, które również wyszły na ulice wyrażając swoje niezadowolenie. Ostatnio gwiazdy wzięły również udział w happeningu pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Michał Szpak razem z Ralphem Kamińskim, Krzysztofem Zalewskim, Natalią Przybysz czy Marią Sadowską spotkali się w mieszkaniach obok willi prezesa PiS i tam odtworzyli "Dziady" Adama Mickiewicza. Michał Szpak opublikował na Instagramie nagranie z tego wydarzenia, a fani zaczęli zastanawiać się, czy w związku ze wsparciem "Strajku Kobiet" wokalista nie straci pracy w TVP...

Czy Michał Szpak zniknie z "The Voice of Poland"? Jest komentarz! Portal plejada.pl opublikował oświadczenie TVP.

"The Voice of Poland" to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11. edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma. Skład trenerski 11. edycji "The Voice of Poland" pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show- czytamy w oświadczeniu TVP.

Myślicie, że Michał Szpak pojawi się również w kolejnych edycjach "The Voice of Poland"?

Michał Szpak wziął udział w happeningu przed domem Jarosława Kaczyńskiego.

TVP zapewnia, że Michał Szpak nie zniknie z "The Voice of Poland".