"The Voice Kids": Znamy zwycięzcę 5. edycji programu!

Za nami kolejny odcinek "The Voice Kids" , w którym nie brakowało emocji i wzruszeń! Młodzi wokaliści zostali połączeni w tria i rozpoczęli rywalizację o miejsce w wielkim finale programu. Zobaczcie, które bitwy zrobiły na jurorach i publiczności największe wrażenie! Te występy po prostu trzeba zobaczyć! Zobacz także: Marcin Maciejczak to faworyt "The Voice Kids 3"? W "Mam Talent" doprowadził Chylińską do łez! "The Voice Kids" - najlepsze bitwy z drużyny Tomsona i Barona! Kto przeszedł do wielkiego finału? Program "The Voice Kids" wkroczył w decydującą fazę. Przesłuchania w ciemno dobiegły końca i wszyscy jurorzy skompletowali swoje drużyny. Cleo , Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron połączyli swoich podopiecznych w tria. W sobotni wieczór do walki o wielki finał stanęli uczestnicy z grupy Tomsona i Barona . Jurorzy musieli dokonać naprawdę trudnego wyboru, gdyż poziom wykonań młodych wokalistów był naprawdę imponujący! Które bitwy zrobiły największe wrażenie? Fenomenalnym wykonaniem w sobotnim odcinku "The Voice Kids" mogą pochwalić się Aleksandra Olszewska, Ewelina Kozub i Kinga Wołoszyn. Młode wokalistki wykonały utwór "Domino" z repertuaru Jessie J. Trenerzy stanęli przed trudnym wyborem, a pozostali jurorzy nie ułatwiali zadania Tomsonowi i Baronowi. Bardzo rasowy występ. Brzmicie jak diwy. Na miejscu chłopaków wzięłabym wszystkie trzy - powiedziała Cleo. Ostatecznie Tomson i Baron zadecydowali, że do dalszego etapu zabiorą ze sobą Ewelinę Kozub ! Kolejny fantastyczny występ, który z pewnością na długo zostanie zapamiętany przez fanów programu "The Voice Kids" zaprezentowali Lara Hidane, Fabian Kurynta i Aleksandra Gwazdacz. To...