AniKa Dąbrowska wzięła udział w programie "The Voice Kids" w 2019 roku - wszyscy zapamiętaliśmy ją jako uroczą dziewczynkę, która oczarowała wszystkich swoim głosem. I choć dziś nie jest tak często obecna w mediach jak Viki Gabor czy Roxie Węgiel, to w dalszym ciągu spełnia swoje muzyczne marzenia. W lutym AniKa skończyła 17 lat, a dzięki temu, że jest bardzo aktywna na Instagramie, możemy zobaczyć, co u niej słychać.

"The Voice Kids": Co robi i jak dziś wygląda AniKa Dąbrowska?

Jak się okazało, AniKa Dąbrowska z "The Vocie Kids" niedawno wydała kolejny krążek - "Póki co". Ponadto nagrała utwór "Lecę" z dwójką innych zwycięzców talent show dla dzieci - Sarą James i Marcinem Maciejczakiem. Młoda piosenkarka w dalszym ciągu nie boi się także otwarcie mówić o swojej chorobie. Nastolatka zmaga się bowiem z mukowiscydozą, nieuleczalną chorobą, która niestety wyniszcza organizm od środka.

AniKę Dąbrowską zobaczymy także podczas wielkiego finału 5. edycji "The Voice Kids". Przedtem jednak sprawdźcie, co u niej słychać i jak wokalistka zmieniła się na przestrzeni lat. Aby dowiedzieć się szczegółów, obejrzyjcie nasze wideo powyżej!

