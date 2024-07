Dziewięcioro młodych i uzdolnionych wokalistów pokonało ponad 3000 dzieci, aby zaprezentować swój muzyczny kunszt podczas wielkiego finału piątej edycji "The Voice Kids". Mateusz Krzykała, Julia Bieniek i Max Kononow reprezentować będą drużynę Cleo. W teamie Tomsona i Barona bezkonkurencyjne okazały się Ida Wargskog, Tosia Zakrzewska i Maja Cembrzyńska. Finalistami z ekipy Dawida Kwiatkowskiego są Alicja Górzyńska, Laura Bączkiewicz i Piotrek Pączkowski.

"The Voice Kids": Co czeka nas w finale 5. edycji?

Wielki finał "The Voice Kids" został podzielony na dwie części. W pierwszej części zaprezentuje się oczywiście dziewiątka finalistów. Następnie po występach uczestników z drużyn Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona, jurorzy wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiej, ostatecznej części wielkiego finału. Jednak o tym, kto zwycięży program zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Najlepszy z najlepszych otrzyma statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" oraz 50 000 złotych.

Oczywiście podczas wielkiego finału piątej edycji "The Voice Kids" nie zabraknie również wyjątkowych gości. Na scenie zobaczymy m.in Justynę Steczkowską w duecie ze zwycięzcą trzeciej edycji Marcinem Maciejczakiem, Marylę Rodowicz z Cleo oraz zwyciężczynie drugiej i czwartej edycji edycji "The Voice Kids" - AniKę Dąbrowską i Sarę James. Wyjątkowym gościem będzie również 7-letnia Amelia Anisovych, która do głębi poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie śpiewając utwór "Mam tę moc", gdy przez sześć dni ukrywała się przed bombardowaniami w kijowskim schronie. Przypomnijmy, że to nie pierwszy występ małej Amelki w Polsce, bo wcześniej mogliśmy ją usłyszeć między innymi podczas gali rozdania Wiktorów 2021.

W ostatecznej muzycznej rozgrywce finaliści będą mogli liczyć oczywiście na wsparcie prowadzących show - Idy Nowakowskiej, Tomasza Kammela, Oliwiera Szota oraz Antka Scardiny. Zobaczcie zatem zwiastun wielkiego finału 5. edycji "The Voice Kids"!

