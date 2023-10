14-letnia Alicja Górzyńska mocno przeżyła poprzednią edycję "The Voice Kids". Po niezwykle udanym występie na "Przesłuchaniach w ciemno" trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Niestety niefortunny splot wydarzeń sprawił, że musiała zrezygnować z udziału w bitwach zaledwie na dzień przed nagraniami. Dramat dziewczynki z drużyny Kwiatkowskiego poruszył widzów. Nastolatka jednak nie poddała się i w 5. edycji ponownie spróbowała swoich sił podczas przesłuchań w ciemno. Co wydarzyło się w ubiegłym roku, że nie mogła wziąć udziału w programie?

"The Voice Kids 5": Alicja Górzyńska wraca do programu

Przed nami ostatnie "Przesłuchania w ciemno" do 5. edycji "The Voice Kids". Podczas ostatnich castingowych występów nie będzie brakowało niespodzianek. Do programu wróci Alicja Górzyńska, której w poprzedniej edycji nie udało się wziąć udziału w "Bitwach" drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Dziewczynka musiała zrezygnować na dzień przed nagraniami:

- Przeżywała to bardzo źle, była smutna, rozżalona. Wiedziała, że ominęło ją coś bardzo ważnego - wspomina mama Alicji.

- Przykro mi było, że nie mogłam być tam z nimi i razem wszystkiego przeżywać - dodała Alicja

Na szczęście nie ma tego złego, a Alicji udało się powrócić do programu. W 5. edycji ponownie spróbowała swoich sił na wielkiej scenie "The Voice Kids". Czy Dawid Kwiatkowski rozpoznał swoją podopieczną? Od razu! Alicja brawurowo zaśpiewała "Levitating” Dua Lipy i DaBaby i odwróciła wszystkie fotele!

Przyszłam tu po raz drugi, bo chciałabym dokończyć to, co zaczęłam w poprzedniej edycji. (...) Serce mi podpowiada, by wrócić do drużyny Dawida - powiedziała szczęśliwa Alicja

Dawid Kwiatkowi nie potrafił powstrzymać łez:

Popłakałem się, bo to są takie momenty... Życie zabiera ci taką szansę i tak się cieszę, że wróciła tu po raz drugi

Dlaczego Alicja z "The Voice Kids" rok temu musiała w ostatniej chwili zrezygnować z występu w programie?

Sprawy rodzinne, o których ciężko jest mówić - wyjaśniła mama uczestniczki "The Voice Kids".

Zobaczcie powyższe wideo.

