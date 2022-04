"The Voice Kids": Mała Amelka z Ukrainy zaśpiewała w finale programu! Wzruszający występ 7-latki

Czwarta edycja " The Voice Kids " dostarczyła jej widzom i jurorom ogromnych emocji. Utalentowane dzieci, które wystąpiły na scenie uwielbianego programu, już w pierwszych odcinkach, wielu doprowadziły do łez . Dziś mogliśmy zobaczyć występy najlepszych z najlepszych i dotarliśmy do najbardziej wyczekiwanego momentu - wielkiego finału! Dawid Kwiatkowski, Cleo, a może Tomson i Baron - który z jurorów może pochwalić się muzycznym wychowankiem, który wygrał najnowszą edycję "The Voice Kids"? Finał "The Voice Kids" Finałowy odcinek czwartej edycji "The Voice Kids" otworzył wspólny występ jurorów i jego utalentowanych uczestników, podczas którego zaśpiewali utwór "Rzuć to wszystko co złe" Zbigniewa Wodeckiego. Nie mamy wątpliwości, że ten wykon doprowadził wielu widzów do łez, zresztą podobnie jak to, co wydarzyło się w dalszej części programu. Jako pierwsi swoje talenty zaprezentowali reprezentanci drużyny Cleo . Karolina zaśpiewała "Wielką Wodę" Maryli Rodowicz, Igor "Peron" Jamala, a Tatiana "We are the champions" zespołu Queen. Choć wszystkie występy zebrały liczne brawa, do kolejnej rundy przeszła... Tatiana. Z kim będzie musiała się zmierzyć? Kiedy przyszedł czas na drużynę Dawida Kwiatkowskiego , jako pierwsza wystąpiła Natalia z piosenką "Lustro" Edyty Górniak. Utwór z bajki "Mulan" wszystkich nas przeniósł do dziecięcych lat, a kiedy na scenie pojawił się Olek, trudno było wyjść z podziwu. Chłopiec nie tylko zaśpiewał, ale i zagrał na skrzypcach, a jurorzy stwierdzili, że poradził sobie z utworem lepiej niż jego autor - Sam Smith. Występ Zosi doprowadził Cleo do łez! "Do ciebie mamo" Violetty Villas w wykonaniu dziewczynki zebrał gromkie brawa, a ona sama...