"Razem z Ukrainą" w TVN. Mała Amelia z Ukrainy zaśpiewała hymn swojego kraju! 

Związek Natalii Szroeder i Quebonafide od początku budzi wiele skrajnych emocji. Choć zakochani, podobnie jak Iga Lis i Taco Hemingway, starają się chronić swoją prywatność i nie wystawiać swojej relacji na światła fleszy, najnowsze nagranie z ich udziałem na dobre uciszy plotki, jakoby para się rozstała. 30 lipca artyści zagościli na weselu rapera Solara i Magdaleny Dubrawskiej, na którym nie zabrakło innych gwiazd ze świata muzyki. Przyjaciele młodej pary postanowili zrobić im niespodziankę i dali niezapomniany popis na scenie. Natalia Szroeder i Quebonafide wykonali kultowy przebój Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka "Dumka na dwa serca", a nagranie z ich występu od razu stało się hitem sieci. To trzeba zobaczyć! Zobacz także: Natalia Szroeder jeszcze chudsza?! Nowe zdjęcie poruszyło fanów: "Teraz to kościotrup" Natalia Szroeder i Quebonafide śpiewają "Dumkę na dwa serca" Ślub Karola "Solara" Poziemskiego i matki jego dziecka, Magdaleny Dubrawskiej, był jednym z największych wydarzeń raperskiej socjety tego roku. Podczas wielkiego dnia młodej parze towarzyszyli m.in. Bedoes, Białas, Jan-Rapowanie, czy Mata, który niedawno jako pierwszy w historii Polak trafił na prestiżową listę Global 200 Excl. U.S. kultowego magazynu "Billboard". Jak się jednak okazuje, tego wieczoru oczy wszystkich zwrócone były na jeszcze jedną parę. Mowa o Natalii Szroeder i Quebonafide . Nie chodzi jednak o kolejny ekstrawagancki kolor włosów rapera, jego wymyślną biżuterię, czy spektakularną kreację jego partnerki. Natalia Szroeder i Quebonafide postanowili przygotować dla młodej pary wyjątkową niespodziankę i zorganizowali dla gości weselnych prywatny koncert, wykonując kultową piosenkę Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka...