Katarzyna Montgomery poprowadzi nowy talk show Telewizji Polsat „The Story Of My Life - Historia naszego życia". Do programu „The Story Of My Life - Historia naszego życia" Katarzyna Montgomery zaprosi pary, które mają na tyle odwagi, by nie bać się spojrzeć wspólnie w odległą przyszłość. W każdym odcinku goście zobaczą, jak będą mogli wyglądać za 20 - 30 lat oraz 40 - 60 lat. A pod okiem prowadzącej program skonfrontują się z pytaniami, które skłonią do refleksji nie tylko ich samych, ale również widzów przed telewizorami.

Reklama

W show wystąpi wiele znanych polskich gwiazd! M.in. Basia Kurdej-Szatan czy Julia Wieniawa. Kto jeszcze? Zobacz koniecznie wzruszający zwiastun programu!

Będziecie oglądać?

Reklama

Gośćmi będą m.in. Basia Kurdej-Szatan z mężem.