Zdjęcia do trzeciej edycji filmu "Kogel Mogel" mają ruszyć już wiosną tego roku. Scenariusz jest gotowy już od kilku miesięcy.

- Skończyłam! Donoszę, że w poniedziałek wieczorem napisałam cudowne słowo "KONIEC" na ostatniej stronie scenariusza "Kogel mogel 3". Są tacy, co już przeczytali i mówią, że śmieszne. Wiele więc wskazuje na to, że niebawem zabierzemy się z Tadeuszem Lampką do przygotowywania tego filmu - pisała na Facebooku Ilona Łepkowska w listopadzie minionego roku.