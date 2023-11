1 z 6

"The Story Of My Life - Historia naszego życia" stawia na uczucia. W programie wystąpią znane pary, które połączyła miłość. Gośćmi nowej produkcji Polsatu będą: Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Lenka i Jan Klimentowie, Dorota i Radek Liszewscy, Julia Wieniawa i Antek Królikowski oraz Dorota i Czesław Mozilowie.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia par, które mają na tyle odwagi, by razem z Katarzyną Montgomery odbyć emocjonującą podróż w czasie i spojrzeć wspólnie w odległą przyszłość!

Zobacz też: Barbara Kurdej-Szatan zagra w filmie "Kogel Mogel 3"?! Padł pomysł na nową postać

Premiera "The Story Of My Life - Historia naszego życia" na antenie Telewizji Polsat już w piątek 2 marca, po emisji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Natomiast powtórki programu w każdą niedzielę - od 4 marca, o godzinie 16:45. W pierwszym sezonie zobaczymy 5 odcinków.