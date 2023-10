Premiera nowego reality "The Housewives Warszawa" nadchodzi wielkimi krokami. Właśnie ujawniono pierwszą uczestniczkę. Monika Żochowska działa w branży beauty od ponad 10 lat. Razem ze wspólniczką założyła firmę, która według magazynu "Forbes" generuje 11 milionów przychodu. Razem wprowadziły na rynek innowacyjny produkt, który wiele Polek ma w swojej łazience.

"The Real Housewives Warszawa": Monika Żochowska pierwszą uczestniczką programu

"The Real Housewives" zdobył ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych, teraz Polska doczekała się swojej własnej edycji. Krzysztof Ibisz pokazał pierwsze zdjęcie uczestniczek "The Real Housewives Warszawa", co wzbudziło wiele emocji wśród internautów. Zamożne Polki, które osiągnęły sukces, będą dzielić się przed kamerami swoją luksusową codziennością. Monika Żochowska jest jednią z siedmiu uczestniczek, które wezmą udział w "The Real Housewives Warszawa".

Instagram/monazoca

Monika Żochowska działa w branży beauty, u boku Ewy Dudziec założyła firmę Phenicoptere, która istnieje na rynku od 2011 roku. Ich największym sukcesem jest rękawica Glov, która umożliwia usunięcie makijażu bez zbędnych produktów. Wystarczy tylko rękawiczka i woda. Przedsiębiorczyni chętnie dzieli się urywkami ze swojego luksusowego życia na Instagramie, który obserwuję 10 tysięcy osób. Teraz jej fani i klientki będą w stanie poznać ją nieco bliżej.

Monika Żochowska jest szczęśliwą żoną Alexa Gryna, owocem ich miłości jest syn Maximilian. Ukochany gwiazdy "The Real Housewives Warszawa" działa w branży kryptowalut oraz gier wideo. Polsat rozpoczął zdjęcie do programu już w czerwcu, ale dopiero jesienią będziemy mogli zobaczyć jego efekty. Będziecie oglądać "The Real Housewives Warszawa"?