To już pewne! Można już odliczać tygodnie do startu polskiej edycji "The Real Housewives", bijącego rekordy popularności reality show z udziałem bajecznie bogatych kobiet. Krajową odsłonę hitu wyemituje Telewizja Polsat. Sprawdźcie, co na ten temat ma do powiedzenia Edward Miszczak.

Reklama

"The Real Housewives Warszawa": Polska edycja już po wakacjach

Rządy Edwarda Miszczaka w Polsacie to nie tylko przetasowania kadrowe oraz odmładzanie zespołów, o których było głośno w ostatnim czasie. Nowy dyrektor programowy stacji wprowadza też inne nowości, m.in. nowe programy lub ich rodzime edycje, jak w przypadku "The Real Housewives". Tu, jak sam zapowiedział, doprawdy będzie się działo:

Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty?

Zobacz także: Ewa Chodakowska o współpracy z Joanną Krupą na planie ich wspólnego show. "Ona nie udaje"

Ideą show jest pokazywanie codzienności grupy kobiet, przedstawicielek różnych gałęzi biznesu - tym, co je łączy, będą na pewno wielkie pieniądze oraz zamiłowanie do luksusu. Edward Miszczak nie ujawnił, kto wystąpi w polskiej odsłonie programu, wiadomo jednak, że będą to między innymi osoby znane z branży kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej oraz high-tech.

Na wizji, zgodnie z zapowiedziami, ma nie zabraknąć intryg, wielkich emocji, prób nawiązywania przyjaźni, a wszystko to w luksusowym otoczeniu. Program zadebiutował w 2006 roku w USA, a po pięciu latach doczekał się pierwszej zagranicznej edycji. W odsłonie "The Real Housewives of Miami" brała udział m.in. Joanna Krupa. Kilka lat temu plotkowano, że Joanna Krupa pójdzie za ciosem i wystąpi też w "Żonach Hollywood", jednak modelka zaprzeczyła tym doniesieniom.

Artur Zawadzki/REPORTER

A co wy na to? Jesteście ciekawi, jak wypadnie polska wersja "The Real Housewives"?

Reklama

Zobacz także: Radosna Joanna Krupa przyłapana na planie nowego show. Zaczęła już nowy rozdział po rozstaniu?