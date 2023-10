Już jesienią w Polsacie pojawi się polska wersja programu "The Real Housewives" o zamożnych Polkach z Warszawy. Na ekranie zobaczymy 7 kobiet sukcesu, którym kamery będą towarzyszyły w życiu codziennym i w pracy. Zdradzą, jak doszły do swoich fortun i jak wygląda ich pełna przepychu codzienność. Na Instagramie Polsatu pojawiło się zdjęcie Krzysztofa Ibisza, pozującego razem z uczestniczkami nowego show. Wygląda na to, że to właśnie on poprowadzi polską wersję programu. Na zdjęciu wszystkie panie mają na sobie wieczorowe kreacje, w których prezentują się spektakularnie. Ciekawe, która z nich skradnie serca widzów?

Polska wersja "The Real Housewives" już jesienią w Polsacie. Krzysztof Ibisz prowadzącym

Polsat postanowił uchylić kolejny rąbek tajemnicy odnośnie do tego, kto poprowadzi polską wersję programy "The Real Housewives". Bajecznie bogate Polki pokażą swoje życie na antenie, a towarzyszyć im będzie sam Krzysztof Ibisz. Światowy fenomen skradł serce widzów m.in. w Australii, Włoszech, Francji, Niderlandach czy w Grecji. Teraz 35. edycja globalnego formatu pojawi się w Polsce. Ibisza czeka kolejne wyzwanie.

Oglądaliście "The Real Housewives"? ???? Kultowy #realityshow nareszcie w Polsce! ???????? Siedem kobiet, wielkie pieniądze, przyjaźnie, intrygi, a wszystko to w otoczeniu wielkiego luksusu! ???????? „The Real Housewives Warszawa” jesienią w Polsacie! ???? - czytamy na Instagramie.

Na wizji ma nie zabraknąć intryg, przyjaźni i wielkich pieniędzy. Wszystkie panie będzie łączyć zamiłowanie do sukcesu i luksusów, którymi będą emanować w programie. Krzysztof Ibisz będzie miał szanse sprawdzić się w formacie, którego jeszcze w Polsce nie było. Jak na razie tożsamość uczestniczek jest nieznana, w mediach pojawiły się tylko ujęcia ich sylwetek.

Czy słusznie, że Polsat wybrał Krzysztofa Ibisza jako prowadzącego "The Real Housewives Warszawa"? Będziecie oglądać nowe show Polsatu? My już nie możemy doczekać się premiery pierwszego odcinka!

