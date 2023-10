W najbliższą sobotę w "The Voice Kids" odbędą się bitwy drużyny Tomsona i Barona. Trenerzy wybiorą trzy osoby, które przejdą do kolejnego etapu. Tydzień temu poznaliśmy skład teamu Dawida Kwiatkowskiego. O wygraną zawalczą: Marcin Maciejczak, Ala Tracz i Anastazja Maciąg. Kto do nich dołączy?

W sieci pojawił się fragment nadchodzącego odcinka. Występ Elizy Xerxy, Lizavety Misnikovej i Natalii Wawrzyńczyk może sporo namieszać. Trio zaśpiewało przebój „Symphony” z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson.

- To będzie ostra jazda bez trzymanki. Proponuję wszystkim zapiąć pasy - emocjonował się Baron.

- Totalne rakiety - dodał Tomson.

Zgadzacie się?

Jan Bogacz, TVP

Czy przyszły zwycięzca "The Voice Kids 3" będzie z drużyny Tomsona i Barona? Jako pierwsza szlaki do zwycięstwa przetarła Roxie Węgiel z drużyny Edyty Górniak. W drugiej edycji drużynę chłopaków wybrała Viki Gabor. Pomimo tego, że nie zwyciężyła w show, kilka miesięcy później wygrała Eurowizję, powtarzając sukces Roxie sprzed roku.