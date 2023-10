3. edycja programu "The Voice Kids" trwa w najlepsze. Po raz kolejny do show zgłosiły się dziesiątki utalentowanych dzieci, które marzą o tym, aby powtórzyć sukces Viki Gabor czy też Roxie Węgiel. Nie da się ukryć, że jurorzy mają twardy orzech do zgryzienia. Baron w rozmowie z Party.pl zdradził, czy ma już swoich ulubieńców. Kto według niego ma największe szanse na wygraną? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Baron jest jurorem w "The Voice Kids" od samego początku

Jan Bogacz/TVP

