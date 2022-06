"Taniec z Gwiazdami": Aneta Piotrowska po 12 latach wróciła do telewizji! Jak teraz wygląda? 

Aneta Piotrowska była gwiazdą "Tańca z Gwiazdami". Piękna tancerka wywalczyła z Rafałem Mroczkiem "kryształową kulę" - co było niewątpliwie debiutem marzeń. Po ogromnym sukcesie wystąpiła jeszcze w dwóch odsłonach show. Szybko okazało się, że blond piękność zrezygnowała z medialnego świata i na wiele lat zniknęła z show-biznesu. Co się dziś z nią dzieje? Po 12 latach Aneta Piotrowska ponownie pojawiła się w telewizji i opowiedziała, jak wygląda jej życie. Jak teraz wygląda?

"Taniec z Gwiazdami": Aneta Piotrowska wraca do telewizji po 12 latach

Aneta Piotrowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych tancerek pierwszych edycji "Tańca z Gwiazdami". Imponowała nie tylko swoimi umiejętnościami tanecznymi ale również ponadprzeciętną urodą - Aneta Piotrowska w "Tańcu z Gwiazdami" zachwycała swoją naturalnością i charakterem. Osiągała sukcesy w tańcu. mając na swoim koncie m. in. mistrzostwo świata w tańcach latynoamerykańskich, które zdobyła w 2003 roku. Wraz z Rafałem Mroczkiem wygrała nie tylko "Taniec z Gwiazdami" ale również stworzyła z nim związek, który ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Po mocnym debiucie w telewizji Aneta Piotrowska jednak na dobre usunęła się z show-biznesu. Co działo się u niej przez ostatnie 12 lat? Jakiś czas temu Aneta Piotrowska chwaliła się, że mocno schudła a teraz udzieliła wywiadu w "Dzień Dobry TVN", podczas którego opowiedziała o swoim życiu, oraz karierze tanecznej poza granicami kraju. Powrót do polskiej telewizji bardzo ją ucieszył:

Ostatni raz na tej kanapie siedziałam 12 lat temu😃 - napisała na Instagramie.

"Taniec z Gwiazdami": Czym zajmuje się Aneta Piotrowska?

Aneta Piotrowska w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" przyznała, że zrezygnowała z kariery w Polsce, by móc rozwijać swoje umiejętności w Wielkiej Brytanii.

Ja dalej byłam w tym światku tanecznym, bo po 11. edycji Tańca z gwiazdami dostałam propozycję z BBC, więc wyprowadziłam się do Londynu i tańczyłam w Strictly Come Dancing - powiedziała.

Londyn jednak nie był jej pisany na długo. Aneta Piotrowska przyznała, że wyprowadziła się także do USA i Kanady, gdzie się kształciła. W końcu zdecydowała się na powrót do Polski, a niedługo później okazało się, że spodziewa się dziecka:

W międzyczasie pojawiła się propozycja wzięcia udziału w musicalu. Wystawiany był w Kanadzie, były dwa show rocznie. Wróciłam ze Stanów do domu rodzinnego na Kaszuby i później okazało się, że jestem w ciąży. To kompletnie przewróciło moje zawodowe plany, ale stała się cudowna rzecz.

Tak wygląda dziś córeczka Anety Piotrowskiej.

Aneta Piotrowska z "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że ciąża a potem narodziny córeczki były ogromną rewolucją w jej życiu, jednak nie miała wątpliwości, że chce się poświęcić wychowaniu córeczki. Obecnie mieszka w Trójmieście, skąd pochodzi ojciec jej dziecka i prowadzi swój klub fitness.

Zadałam sobie pytanie po urodzeniu Mai: za czym tęsknię? Ten projekt powstał na bazie moich emocji i tego, za czym tęsknię, czyli za sceną. Wiedziałam, że to musi być studio. Co jest na scenie? Światła. Wzięłam światło jako pierwszy faktor. Później ciepło, bo w USA chodziłam na hot jogę i uważałam, że to jest coś niesamowitego. Muzyka, bo towarzyszy na scenie i aktywność fizyczna - wyjaśniła.

Jak widać Aneta Piotrowska wciąż inspiruje. Poznalibyście ją dzisiaj? Trzeba przyznać, że z roku na rok jest coraz piękniejsza!