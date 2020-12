To koniec „Tańca z Gwiazdami”?! Show może zniknąć z anteny Polsatu!

Taneczne popisy gwiazd na najgorętszym parkiecie w Polsce gromadzą przed telewizorami milionową widownię. Niestety niewykluczone, że fani show będą musieli pożegnać się z uwielbianym programem rozrywkowym. Jak donoszą media „Taniec z Gwiazdami”, który przez stację Polsat emitowany jest od 2014 roku, najprawdopodobniej zniknie z anteny i możemy nie doczekać się jego 12. edycji.

"Taniec z Gwiazdami" zniknie z anteny?

11. edycja „Tańca z Gwiazdami” przyniosła widzom wiele emocji, jednak przebieg programu nie raz stanął pod znakiem zapytana. Choć koniec końców dotarliśmy do finału, w którym zwyciężyli Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, to jednak z początku, ze względu na epidemię koronawirusa program zawieszono. Kiedy został wznowiony jesienią również nie obyło się bez komplikacji, ze względu na kwarantanny i zachorowania gwiazd i tancerzy.

Teraz, jak donoszą media, pod znakiem zapytania stanęła 12. edycja „Tańca z Gwiazdami”, która miała wystartować wiosną 2021 roku.

Dyrektor stacji Nina Terentiew boi się ryzykować, bo sytuacja związana z koronawirusem jest niepewna. Szefowa woli postawić na pewne formaty, które wcześniej zostały nagrane i nie są puszczane na żywo - powiedziała w rozmowie z Super Expressem osoba ze stacji.

Wiele wskazuje na to, że by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, które miały miejsce w ostatnim sezonie show, 12. edycja „Tańca z Gwiazdami” może nie dojdzie do skutku. Trudno jednak wyobrazić sobie piątkowe wieczory bez kultowego, tanecznego programu!

Podczas ostatniej edycji show występy gwiazd oceniali Iwona Pavlović i Michał Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski. Czy istnieje szansa, że jury powróci do nas na wiosnę?

East News

Prowadzącymi 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" byli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Widzowie pokochali ich duet.

East News

Telewizyjne, roztańczone show przez lata przynosiło widzom ogrom emocji. Niestety, jak donosi se.pl, program ma zostać zdjęty z anteny Polsatu.