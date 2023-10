To już koniec przygody Sylwii Bomby w "Tańcu z Gwiazdami". Decyzją telewidzów to właśnie gwiazda "Gogglebox" musiała pożegnać się programem tuż przed półfinałem. To było bardzo emocjonalne pożegnanie, a podczas udzielania wywiadu Sylwii Bombie trudno było opanować łzy. Na szczęście mogła wówczas liczyć na Jacka Jeschke. Koniecznie zobaczcie, co powiedziała nam Sylwia tuż po usłyszeniu werdyktu.

"Taniec z Gwiazdami": Sylwia Bomba płacze po werdykcie

Przygoda w "Tańcu z Gwiazdami" była dla Sylwii Bomby debiutem w innym programie niż "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda TTV bardzo otworzyła się w show i dała się poznać telewidzom z zupełnie innej strony. Pokochała wielogodzinne treningi, a ambicja i intensywne ćwiczenia doprowadziły ją aż do ćwierćfinału 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak decyzją widzów Sylwia Bomba musiała pożegnać się z programem tuż przez półfinałem show. Werdykt był dla niej bardzo emocjonalny i nie potrafiła opanować łez.

Emocje nie odpuściły również, gdy kamery telewizyjne przestały nadawać program. Poruszona Sylwia Bomba popłakała się przed kamerą Party.pl. wspominając niesamowitą taneczną przygodę w "Tańcu z Gwiazdami". Gdy nie była w stanie wydusić słowa, wsparł ją taneczny partner, Jacek Jeschke:

- [Łzy - przyp. red.] zawsze się leją, jak się coś kończy. Mieliśmy nadzieję, że jeszcze trochę urwiemy...

- Ale jak się kończy coś, to się zaczyna kolejny etap, wiec jak się zamykają jedne drzwi, to się otwierają drugie - dodała Sylwia Bomba

- Ja wierzyłem, że nam się uda, widziałem, że się Sylwia rozwija w tym programie, ale no i tak jestem bardzo z niej dumny, tyle ile tu przeszła... Naprawdę będzie miała dużo do wspominania bardzo dobrych chwil.

Zobaczcie pełen wywiad z Sylwią Bombą po ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami".

