Anna Powierza, znana swoim fanom jako Czesia z "Klanu" należy do tych gwiazd, które rzadko mówią o swoim prywatnym życiu. O gwieździe TVP jednak niedawno na nowo zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jej spektakularnej metamorfozy. Aktorka schudła aż 30 kilogramów, a jej nowy wygląd zachwycił opinię publiczną. Podobną zmianę przeszła jakiś czas temu również Sylwia Bomba. Co ciekawe, obie panie łączy nie tylko zamiłowanie do kinematografii czy efektowna zmiana wyglądu, ale też... nieuleczalna choroba.

Anna Powierza i Sylwia Bomba chorują na tę samą chorobę

Zarówno Anna Powierza, odtwórczyni jednej z najbardziej charakterystycznych postaci z "Klanu", jak i charyzmatyczna uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" - Sylwia Bomba - przez lata zmagały się z wahaniem swojej wagi. Niestety, pomimo rozmaitych diet, głodówek, czy ćwiczeń to nieznacznie chudły, to znów puchły. Na szczęście i obu pań z czasem udało się ustalić powód tak częstych zmian w ich wyglądzie. Okazało się, że obie cierpią na insuliooporność.

Zdiagnozowanie problemu i odpowiednie leczenie dało efekty. Celebrytki wreszcie uzyskały swoją upragnioną wagę. Anna Powierza, jednak ostrzega, że nowa, piękna sylwetka, często może w szybkim tempie doprowadzić do efektu "jojo".

- Wiem po sobie, że chwilowe sukcesy chwilę później okupione są porażką - wyznaje w rozmowie z Party.pl

Jaką radę dla Sylwii Bomby ma gwiazda Klanu? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.