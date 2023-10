1 z 5

"Taniec z gwiazdami": Szczęśliwa Oliwia Bieniuk po odcinku na żywo

Choć jury miało pewne uwagi co do występów Oliwii Bieniuk, to jednak wszystko wskazuje na to, że córka Anny Przybylskiej po prostu wspaniale bawi się w "Tańcu z gwiazdami", bo dobry humor nie opuszcza jej nawet na krok. Co więcej widać również, że Oliwia przyzwyczaiła się już do tego, że otaczają ją paparazzi. Kiedyś szybko przemykała przed fotoreporterami, zasłaniając twarz bluzą - dziś chętnie dla nich pozuje! Myślicie, że po udziale w tanecznym show jej kariera nabierze zawrotnego tempa?