„Taniec z Gwiazdami”: Sylwia Bomba i Iza Małysz już się zaprzyjaźniły? Zdjęcia paparazzi 

Sylwia Bomba i Iza Małysz to nowe uczestniczki 12. edycji hitowego show Polsatu. „Taniec z Gwiazdami” sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości w świecie show-biznesu. Świeże znajomości na drodze rywalizacji o Kryształową Kulę mogą potoczyć się w różnym kierunku. Jakie są relacje między komentatorką programu „Gogglebox” a żoną słynnego polskiego skoczka narciarskiego? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Odmieniona Izabela Małysz na planie "Tańca z gwiazdami". Co za metamorfoza!

Sylwia Bomba i Iza Małysz największymi gwiazdami show Polsatu?

Sylwia Bomba i Iza Małysz już niebawem wezmą udział w 12. edycji polsatowskiego show „Taniec z Gwiazdami”. Menadżerka sportu i businesswoman, znana przede wszystkim jako żona wybitnego polskiego skoczka stanie do walki o główną nagrodę m. in. z młodszą o osiem lat popularną influencerką, która podbiła serca Polaków jako komentatorka w programie „Gogglebox”. Obydwie uczestniczki ciężko trenują, aby już jesienią zaprezentować się na tanecznym parkiecie najlepiej jak to tylko możliwe!

Instagram

Obydwie panie znają już swoich fantastycznych tancerzy. Czy któryś z nich poprowadzi swoją partnerkę do zwycięstwa?

Sylwia Bomba zatańczy z Jackiem Jeschke!

34-letnia komentatorka programu „Gogglebox” na nagraniu udostępnionym przez profil „Tańca z Gwiazdami” na Instagramie zdradziła jaki jest jej wymarzony tancerz.

„Mój wymarzony partner to przede wszystkim ambitny, pracowity i taki, który weźmie mnie w ryzy, bo ze mną wcale nie jest tak łatwo! Ja jestem w końcu bombowa, wybuchowa, niełatwa we współpracy, więc musi być ktoś kto mnie poprowadzi i mną zarządzi.” - mówiła Bomba.

Nie ma jeszcze oficjalnej informacji na temat partnera gwiazdy, jednak fani zgadują, że będzie nim Jacek Jeschke. Dodatkowo gwiazda została przyłapana przez paparazzi z tancerzem przed budynkiem, w którym odbywają się treningi i próby do „Tańca z Gwiazdami”. Wszystko jest już chyba jasne...

Sylwia Bomba wyznała, że w programie najbardziej czeka na gorącą cha-chę i rumbę. Gwiazda w wideo na Instagramie „Tańca z Gwiazdami” zdradziła, iż serce jej podpowiada, że to właśnie w tańcach latynoamerykańskich będzie odnajdywała się lepiej, a standardy raczej nie będą jej mocną stroną. Celebrytka doskonale jednak wie, że diabeł nie taki straszny jak go malują. Z dobrze dobranym partnerem gwiazda „Gogglebox” z pewnością zajdzie w programie daleko!

"Taniec z Gwiazdami": Z kim zatańczy Iza Małysz?

Jej konkurentka Iza Małysz również miała wysokie wymagania co do swojego tanecznego partnera.

„Cechy mojego wymarzone partnera tanecznego to na pewno wyrozumiały, cierpliwy… musi umieć mnie okiełznać, bo mam temperament. Musi być uśmiechnięty, mieć poczucie humoru. Znać się na skokach oczywiście tez musi! No i żeby był wyższy ode mnie.” - mówi Iza Małysz na nagraniu na Instagramie "Tańca z Gwiazdami".

Oczekiwania uczestniczki z pewnością zostały spełnione, bowiem jej tanecznym nauczycielem został nikt inny jak Stefano Terrazzino, który w poprzedniej edycji występował u boku popularnej Julii Wieniawy. Iza i Stefano będą prawdziwą mieszanką wybuchową! W końcu dojdzie tam do zderzenia się włoskiego i góralskiego temperamentu. Co ciekawe para jest niemalże w tym samym wieku. Iza jest jedynie o rok starsza od weterana tanecznego show - Stefano. Na skokach roztańczony Włoch co prawda się nie zna, ale liczy na to, że podobnie jak Iza, nauczy się w programie czegoś nowego.

Z mężem Izy, legendarnym skoczkiem narciarskim Adamem Małyszem zdążył się już zaprzyjaźnić Jacek Jeschke!

Nowe przyjaźnie na planie „Tańca z Gwiazdami”?

Widać, że obydwie uczestniczki są bardzo zaangażowane w program. Każda z nich chciałaby zaprezentować się na tanecznym parkiecie jak najlepiej. Z racji tego, że czas do emisji programu ucieka, Iza i Sylwia rozpoczęły intensywne treningi, aby jesienią być juz w świetnej formie. Sylwia Bomba na swoim Instastory pochwaliła się zdjęciem z sali treningowej „Tańca z Gwiazdami”, na którym trzyma podniesione do góry dwa krzesła. W ostatnim czasie jest to jedno z najczęstszych ćwiczeń, jakie celebrytka wykonuje, aby wzmocnić ręce.

Instagram /@sylwiabomba

Mimo tego, że Iza Małysz nie chwali się w sieci zdjęciami swoich ćwiczeń, wiemy, że również ciężko pracuje nad swoją formą. Po jednym z treningów została sfotografowana przed budynkiem przez paparazzi. Obydwie uczestniczki intensywnie trenują.

Jak się okazuje uczestniczki „Tańca z Gwiazdami” spotykają się nie tylko na salach treningowych czy w studiu nagraniowym. Kobiety nawiązały ze sobą bliższą znajomość - wybrały się nawet razem na kolację! Obydwie uczestniczki „Tańca z Gwiazdami” są matkami i spełnionymi zawodowo kobietami. Być może Iza Małysz, która jest prywatnie także szczęśliwą mężatką, wspiera Sylwię Bombę po rozstaniu z mężem. Pewne jest jednak to, że mimo łączących je ciepłych relacji, żadna z nich nie ustąpi drugiej pierwszeństwa w walce o Kryształową Kulę w telewizyjnym konkursie tanecznym.

Za obydwie panie trzymamy kciuki równie mocno! A Wy? Komu będziecie kibicować?