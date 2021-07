"Taniec z gwiazdami": Piotr Mróz z "Gliniarzy" wystąpi w tanecznym show Polsatu? 

Rusza kolejny sezon "Tańca z gwiazdami" i przed widzami kolejne emocje. Dotyczą one również uczestników, którzy po 1,5-miesięcznych treningach w końcu pojawią się w programie i będą musieli poddać się ocenie nie tylko jury, ale też widzów. Ta edycja jest wyjątkowa, a co za tym idzie rywalizacja będzie ogromna. Uczestnicy podzielili się obawami i w filmikach na Instastories dzielą się z fanami wielkimi emocjami, jakie towarzyszą im przed 1. odcinkiem "Tańca z gwiazdami! Zobaczcie, co się działo na próbach... Czego boją się uczestnicy "Tańca z gwiazdami"? W 10. edycji wyjątkowo zobaczymy naprawdę dużo gwiazd z pierwszych stron gazet, co więcej pojawili się nowi tancerze, a na parkiecie rywalizowało będzie jedno z najpopularniejszych małżeństw w show-biznesie. To oznacza, że oglądalność show może być naprawdę duża, a to mobilizuje uczestników do jeszcze większej pracy, ale wywołuje też ogromne emocje i stres. Reni Jusis zdradziła, że treningi minęły jej bardzo szybko i nie może uwierzyć, że już jutro program na żywo: Nie wierzę, że już ćwiczymy 1,5 miesiąca i jutro jest ten dzień - powiedziała z przerażeniem Reni Jusis. Joanna Lazer z "Red Lips" zdradziła, że na parkiecie paraliżuje ją stres i zapomina kroków: Nie spodziewałam się takich nerwów. Weszłam na parkiet i niczego nie pamiętałam. Ledwo ruszyłam Z kolei Rafał Szatan przyznał, że podczas prób przypadkowo uszkodził sukienkę swojej partnerki, Lenki Klimentovej. To dosyć duży problem tuż przed programem. Jutro okaże się, czy sukienkę udało się naprawić, czy tancerka wystąpi w innej kreacji: Jest stres. Niechcący porwałem nawet sukienkę mojej partnerki – powiedział Rafał Szatan na Instastories "Tańca z gwiazdami". Rafał Maserak...