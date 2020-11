Serial "Gliniarze" okazał się najlepszym serialem paradokumentalnym wg czytelników Party.pl! W związku z tym aktorzy hitowej produkcji Polsatu zdradzili nam mnóstwo tajemnic z planu! Piotr Mróz w wywiadzie dla "Party" opowiedział zaś o swoim bracie bliźniaku! Mamy jego zdjęcie - czy rzeczywiście są podobni do siebie?

Piotr Mróz z "Gliniarzy" ma brata bliźniaka!

Piotr Mróz dzięki serialowi zyskał w sieci ogromną popularność! Stał się też ulubieńcem żeńskiej części publiczności - w końcu jest bardzo przystojny. Fanki zasypują go wiadomościami, prośbami o spotkanie. Co na to Piotr?

Proponują spotkania. Pytają też, czy… mógłbym je skuć kajdankami – śmieje się aktor. Jednak nie korzysta z propozycji. – Jak spojrzeć na moje życie uczuciowe, to więcej w nim porażek, ale jestem „zaobrączkowany”. Mam piękną i mądrą żonę – mówi Mróz.

Co ciekawe, Piotr ma również brata bliźniaka! Kilka miesięcy temu pokazał z nim zdjęcie na Instagramie. Zdradził również, że jego brat jest... mundurowym!

Żartuję, że czego nie dogram, to „dowyglądam”. Najzabawniejsze, że mam brata bliźniaka, który jest prawdziwym mundurowym, ale w ciągu dwóch lat to ja zdobyłem więcej awansów – powiedział Mróz.

Czy są do siebie podobni? Który z nich jest przystojniejszy?