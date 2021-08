"Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk na planie w odważnej kreacji. Wiadomo z kim zatańczy!

Edyta Zając opowiedziała o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami".

Edyta Zając opowiedziała o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami". Uczestniczka najnowszej edycji tanecznego show zdradziła, że doznała urazu żeber! Już za kilka tygodni rozpocznie się jedenasta odsłona uwielbianego przez widzów programu. Tym razem o Kryształową Kulę będą walczyć m.in. Julia Wieniawa, Anna Karwan, Nicole Bogdanowicz czy Tomasz Oświeciński. Swoje umiejętności taneczne zaprezentuje również Edyta Zając. Niestety, okazuje się, że piękna modelka podczas treningów zmagała się z urazem żeber! Jak się czuje? Edyta Zając szczerze o przygotowaniach do "TzG" Jedenasta edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszy już 6 marca. Teraz wszystkie gwiazdy ostro trenują przed pierwszym występem na żywo. Niestety, podczas treningów zdarzają się kontuzje- doskonale wie o tym Edyta Zając, która w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że doznała urazu żeber. Edyta zdradziła, że przez pierwsze kilka dni zmagała się z bólem. Miałam zapalenie mięśnia międzyżebrowego. Byłam na USG i okazało się, że na szczęście nic nie jest złamane ani pęknięte, żebra są całe - zdradziła w rozmowie z "SE". Na szczęście udział Edyty Zając w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie jest zagrożony i już wkrótce będziemy mogli zobaczyć, jak radzi sobie na parkiecie. Jej taneczny partner zapewnia, że idzie jej świetnie! Edyta świetnie daje sobie radę- przyznał Michał Bartkiewicz. Będziecie kibicować Edycie Zając w "Tańcu z Gwiazdmi"? Zobacz także: "Rozmowa kwalifikacyjna do Tańca z Gwiazdami"! Tak gwiazdy walczyły o angaż Edyta Zając doznała urazu żeber. Modelka weźmie udział w 11. edycji show Polsatu. ...