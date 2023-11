Z programem żegna się... Stefano Terrazzino! Dlaczego? Co pisze o swojej decyzji?

Chialem wam oficjalne potwierdizec że nie będę tańczył w kolejny edicy tzg

Dziękuję polsat i całą produkcja dla te 4 świetne edicy ale teraz nie dam rady wszytko pogodzić

Była trudna decyzja bo kocham ten program ale nie da się wszytko kiedyś trezba wybierac...narazie wybrałem trudniejsza droga czyli rozwój ale za to się cieszę bardzo ...kto wie może kiedy będzie mi to dany przeżyć nowe emocje z nową gwiazdą...zobazcymy... póki co będę jeździć po Polsce z swoje spektaklami, concerty i warstaty . A teraz moge w koncu poznac tych który są za telewizor (pis. oryginalna).