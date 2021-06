Zenon Martyniuk chce założyć fundację! Okazuje się, że muzyk disco-polo razem z żoną chciałby pomagać potrzebującym. Co więcej, koledzy Zenona Martyniuka z branży muzycznej w rozmowie z "Rewią" zapewniają, że chętnie przyłączą się do pomocy biednym. Dlaczego piosenkarz myśli o założeniu fundacji? Co go do tego zainspirowało? Zenon Martyniuk założy fundację? Według doniesień, Zenon Martyniuk dostaje mnóstwo listów i prezentów od swoich fanów. Niestety wśród nich znajduje się bardzo dużo wiadomości z prośbą o pomoc. Muzyk disco-polo nie potrafi przejść obojętnie wobec potrzebujących. Trzeba coś zrobić. Nie można tego tak zostawić - przyznał Zenon Martyniuk w rozmowie z Rewią. Okazuje się, że Zenon Martyniuk może liczyć na wsparcie innych gwiazd disco polo. To znakomity pomysł! Z żoną Dorotką chętnie się przyłączymy - zapewnia lider zespołu Weekend, Radosław Liszewski. - Sami dostajemy podobne prośby. No, a jak przejść obojętnie obok listu, w którym dziecko pisze, że rodzice nie mają na jedzenie? Fundacją miałaby się zająć żona Zenka Martyniuka. Trzymamy więc kciuki, aby muzykowi udało się zrealizować plany! Zobacz także: Powstanie nowa klinika „Budzik”! Ewa Błaszczyk: Od początku chodziło o to, żeby stworzyć system Zenon Martyniuk chce założyć fundację. Radosław Liszewski z zespołu Weekend jest zachwycony pomysłem i chętnie pomoże Martyniukowi.