"Taniec z gwiazdami": Maciej Dowbor zdradził nazwisko kolejnej uczestniczki tanecznego show Polsatu! 

Wszyscy fani "Gogglebox" już nie mogą się doczekać, aż zobaczą piękną Sylwię Bombę w "Tańcu z gwiazdami" . Widzowie dosłownie oszaleli z radości, gdy dowiedzieli się, że to właśnie bohaterka hitu TTV będzie jedną z gwiazd 12. edycji. Czy jednak udział w tanecznym show pozwoli jej kontynuować nagrania do "Gogglebox"? Czy Sylwia pojawi się w kolejnej odsłonie, czy jednak skupi się jedynie na "Tańcu z gwiazdami"? Mamy komentarz gwiazdy! Zobacz także: Ile waży Sylwia Bomba z "Gogglebox"? Gwiazda TTV osiągnęła wagę marzeń! Sylwia Bomba zniknie z "Gogglebox" przez udział w "Tańcu z gwiazdami"? Pierwsze doniesienia o tym, że Sylwia Bomba wystąpi w 12. edycji "Tańca z gwiazdami" , pojawiły się w mediach w czwartek 17 czerwca. Jednak na oficjalne potwierdzenie ze strony produkcji show nie musieliśmy długo czekać. Już następnego dnia pojawił się komunikat, z którego dowiedzieliśmy się oficjalnie, że piękna gwiazda "Gogglebox" już we wrześniu pojawi się na tanecznym parkiecie! 📣💥W piątkowy poranek ujawniamy dla Was kolejną gwiazdę nowej edycji @tanieczgwiazdami ⭐ Sylwia Bomba to popularna influencerka, która podbiła serca Polaków jako komentatorka w programie "Gogglebox". Zawodowo zajmuje się fotografią oraz modą. Witamy @sylwiabomba w naszej tanecznej rodzinie i życzymy wielu sukcesów na parkiecie w poniedziałki!🤗 - poinformowała produkcja programu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ta wiadomość rozgrzała fanów "Gogglebox" i "Tańca z gwiazdami" do czerwoności! W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci przyznają, że już nie mogą się doczekać, aż zobaczą Sylwię Bombę na tanecznym...