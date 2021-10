"Taniec z Gwiazdami": Jan Kliment komentuje swoje wulgarne zachowanie po finale! Przeprosił?

W programie "Taniec z gwiazdami" nie brakuje emocji nie tylko z powodu tanecznych popisów gwiazd, ale także z powodu panującej pandemii koronawirusa. Niestety w ćwierćfinale programu zabrakło Sylwii Lipki i Rafała Maseraka - na niedługo przed piątkowym odcinkiem okazało się, że obydwoje są zarażeni koronawirusem. W tanecznej rywalizacji pozostali Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, a także Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz, którzy powrócili do show. Co się wydarzyło w dzisiejszym odcinku? Zobaczcie! Zobacz także: "Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak ma koronawirusa! Sylwia Lipka nie może powstrzymać łez. "Przygotowaliśmy dla Was takie piękne tańce" "Taniec z gwiazdami". Co wydarzyło się w ćwierćfinale show? Ta edycja "Tańca z gwiazdami" zostanie zapamiętana na długo. Niestety pandemia koronawirusa w Polsce nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie, nabiera na sile i od kilku tygodni odnotowujemy rekordy zachorowań. Niestety wśród zakażonych osób są również uczestnicy "Tańca z gwiazdami". Już w ubiegłym tygodniu nie zobaczyliśmy Bogdana Kalusa, Lenki Kliment i Jana Klimenta. W dzisiejszym odcinku, niestety, zabrakło kolejnej pary - Sylwii Lipki i Rafała Maseraka. Z tego też względu w tanecznej rywalizacji w ćwierćfinale show zobaczyliśmy tylko trzy pary - Julię i Stefano, Sylwestra i Hanię oraz Edytę i Michała. Wszystkie pary wykonały po dwa tańce. W tym odcinku nikt nie usłyszał negatywnych komentarzy - jury było pod ogromnym wrażeniem wszystkich występów. Jednak największym uznaniem cieszyła się Julia Wieniawa , która brawurowo wykonała sambę oraz pięknego walca do wspaniałej muzyki z filmu "Trędowata". Tak prezentowała się punktacja w ćwierćfinale "Tańca...