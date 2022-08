Już 30. sierpnia na antenę telewizji Polsat wraca wielki hit, czyli "Taniec z gwiazdami". W 12. edycji show zobaczymy między innymi żonę Adama Małysza, Izabelę Małysz, która przygotowuje się do tanecznego show u boku Stefano Terrazzino. Paparazzi ostatnio przyłapali ten duet, gdy opuszczał salę treningową. Iza Małysz i Stefano Terrazzino zdecydowali się wyjść osobno i obydwoje mieli dość poważne miny. Zobaczcie, co udało się uchwycić fotoreporterom. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Sawczuk, Bomba i Małysz wychodzą z treningu. Która bardziej zmęczona? Iza Małysz i Stefano Terrazino przyłapani przez paparazzi po treningu do "Tańca z gwiazdami" Fani już odliczają dni do nowej edycji "Tańca z gwiazdami" . Od kilku tygodni wiemy już, kto pojawi się w show i wśród tańczących gwiazd zobaczymy między innymi Oliwię Bieniuk , Sylwię Bombę z "Gogglebox" , jak również żonę Adama Małysza , Izę Małysz. Pięknej wybrance naszego wspaniałego skoczka, trafił się wymarzony partner taneczny - to Stefano Terrazzino ! Utytułowany tancerz i prawdziwy weteran "Tańca z gwiazdami", który kilkukrotnie sięgnął po kryształową kulę, z pewnością zadba o to, aby Iza Małysz doskonale spisywała się na tanecznym parkiecie. Para ostro trenuje do "Tańca z gwiazdami" , a paparazzi uważnie śledzą każdy krok Izabeli Małysz i Stefano Terrazzino, gdy opuszczają salę taneczną. Ostatnio po zakończonym treningu wyszli osobno i mieli dość posępne miny. Zobaczcie sami. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Adam Małysz odbiera żonę z treningu! Nowe zdjęcia paparazzi Stefano Terrazzino opuszczając salę treningową, swój wzrok skupił na telefonie. Z kolei Iza Małysz szybko przemknęła do taksówki. Żona Adama...