Jacek Jelonek w "Tańcu z Gwiazdami" stworzy pierwszą męsko-męską parę w historii polskiej edycji? Postanowiliśmy podpytać go o to, z kim chciałby zatańczyć w programie. "Prince Charming" już wie, że media będą spekulować o romansie. Zobaczcie, co nam zdradził!

"Taniec z Gwiazdami": Z kim zatańczy Jacek Jelonek z "Prince Charming"?

Jacek Jelonek, który zadebiutował w polskim show-biznesie jako gwiazda gejowskiego programu "Prince Charming" w telewizji TTV, a już niedługo pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jacek Jelonek chciałby zatańczyć z mężczyzną w "Tańcu z Gwiazdami" i nie ukrywa tego. Celebryta przyznał jednak, że wolałby, aby jego taneczny partner był osobą heteroseksualną, aby uniknąć plotek o romansie.

- Wydaje mi się, że byłaby relacja na zasadzie buddies i prasa by nie spekulowała czy jest romans czy go nie ma - powiedział Jacek Jelonek

- Pewnie plotki o romansie i tak będą, więc musimy się na nie przygotować - dodał jego chłopak.

Przystojny model w programie "Prince Charming" szukał miłości i od roku jest w szczęśliwym związku. Jacek Jelonek związał się z Oliwerem Kubiakiem, który przyznaje, że już nie może się doczekać, gdy zobaczy ukochanego w tańcu.

Będę w pierwszym rzędzie i będę wrzeszczeć "Jacuś do boju" - przyznał Oliwer.

Panowie opowiedzieli nam również o zazdrości oraz Magdzie Gessler na parkiecie! Zobaczcie nasze wideo.

